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11:59, 9 июля 2019 130
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Пьяный касимовец залез в чужой дом, чтобы приготовить ужин

Пьяный касимовец залез в чужой дом, чтобы приготовить ужин

Фото: Pixabay.com

Касимовец забрался в чужой дом, приготовил ужин, съел его и ушел. Об этом сообщила пресс-служба райсуда.

Мужчина совершил преступление в августе прошлого года. Пьяный злоумышленник перелез через забор во двор и через окно залез в чужой дом. Он нашел в холодильник килограмм свинины и полтора килограмма курицы. Касимовец приготовил ужин, съел его и скрылся. Ущерб составил 420 рублей.

На мужчину завели уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 158 УК («Кража»). Ему грозит до шести лет тюрьмы.


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