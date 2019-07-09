Пьяный касимовец залез в чужой дом, чтобы приготовить ужин

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Фото: Pixabay.com
Касимовец забрался в чужой дом, приготовил ужин, съел его и ушел. Об этом
Мужчина совершил преступление в августе прошлого года. Пьяный злоумышленник перелез через забор во двор и через окно залез в чужой дом. Он нашел в холодильник килограмм свинины и полтора килограмма курицы. Касимовец приготовил ужин, съел его и скрылся. Ущерб составил 420 рублей.
На мужчину завели уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 158 УК («Кража»). Ему грозит до шести лет тюрьмы.
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