В Рязанской области осудили женщину, пытавшуюся отомстить за сына

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Жительницу Сараевского района осудили за угрозы следователю. Она хотела отомстить за сына, которому вынесли приговор в 2016 году, сообщила
Известно, что молодому человеку назначили наказание в виде лишения «прав» на три года и 400 часов обязательных работ.
В 2018 году женщина позвонила следователю, который занимался делом ее сына, и начала ему угрожать.
«В результате чего следователь испытал нравственные страдания, выразившиеся в переживании негативных эмоций, связанных с опасением за свое здоровье и имущество, а также за имущество своих близких», — говорится в сообщении.
В отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело по части 2 статьи 296 УК РФ. Ее признали виновной и оштрафовали на 20 тысяч рублей.
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