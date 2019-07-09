На доме в Забайкалье нарисовали граффити с рязанским богатырем

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На жилом доме города Могоча Забайкальского края нарисовали граффити с рязанским богатырем. Изображение Евпатия Коловрата появилось по адресу: улица Аникинская, 7.
Как сообщила местная администрация, работы по муниципальному контракту выполнили художники из Читы, им заплатили 58 500 рублей.
«Евпатий Коловрат — это образ, который символизирует не различных людей, а всю Русь, которая гибнет, но не сдается захватчикам», — отметили в мэрии.
Фото из группы администрации города Могоча «ВКонтакте»
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В историческом центре Рязани почти не осталось мест, где повышенная комфортность проживания сочеталась бы с максимальной доступностью социальной инфраструктуры.