Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

9:35, 9 июля 2019 884
 0    0

На доме в Забайкалье нарисовали граффити с рязанским богатырем

На доме в Забайкалье нарисовали граффити с рязанским богатырем

На жилом доме города Могоча Забайкальского края нарисовали граффити с рязанским богатырем. Изображение Евпатия Коловрата появилось по адресу: улица Аникинская, 7.

Как сообщила местная администрация, работы по муниципальному контракту выполнили художники из Читы, им заплатили 58 500 рублей.

«Евпатий Коловрат — это образ, который символизирует не различных людей, а всю Русь, которая гибнет, но не сдается захватчикам», — отметили в мэрии.

Фото из группы администрации города Могоча «ВКонтакте»


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 неделя назад
Статусное жилье в сердце Рязани. Квартиры в комплексе «Bridge Park» раскупаются все быстрее

Статусное жилье в сердце Рязани. Квартиры в комплексе «Bridge Park» раскупаются все быстрее

В историческом центре Рязани почти не осталось мест, где повышенная комфортность проживания сочеталась бы с максимальной доступностью социальной инфраструктуры.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:17, 3 июля 2019 56 356
В Рязани побили мировой рекорд по подтягиванию
8:55, 29 июня 2019 41 916
Feduk, красная дорожка и дождевики. В Рязани впервые прошел Единый день выпускника
20:14, 6 июля 2019 21 348
Главный федеральный инспектор по региону Сергей Яковлев покончил с собой — СМИ
16:20, 3 июля 2019 21 464
ФК «Рязань» сыграет в кубке со старейшим клубом России
13:30, 6 июля 2019 19 630
Появилось видео с места смертельной аварии на Северной окружной
Все новости
Форум