Водитель перевернувшейся легковушки около «Мясокомбината» сбежал с места аварии

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Водитель перевернувшейся легковушки около «Мясокомбината» сбежал места аварии. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Авария
Водитель Ford не справился с управлением и перевернулся, после чего покинул место аварии.
В ДТП пострадал 32-летний пассажир легковушки из Рыбновского района.
В настоящее время полиция разыскивает виновника ДТП.
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