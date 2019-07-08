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Испытательная лаборатория строительного холдинга VELLCOM group разработала водонепроницаемый бетон. Его можно использовать для возведения резервуаров, паркингов, подвалов многоэтажных жилых зданий, бассейнов, септиков и других конструкций, находящихся в воде.
Проектом занимались совместно с международным концерном MC-Bauchemie, специализирующемся на производстве материалов строительной химии.
«Данный состав уникален тем, что имеет высокую марку по водонепроницаемости — W20, — пояснили в холдинге. — Отдельно стоит упомянуть и высокую коррозийную стойкость разработанной рецептуры. Особенность конструкций, произведенных на данном бетоне в том, что они не нуждаются в гидроизоляции и дренажной системе».
Разработчики назвали эту технологию. «Белой ванной».
Заказать продукцию можно по телефону: 8 4912 52 11 77 или по адресу: Восточный промузел, дом №47 (производственная площадка Асфальтно-бетонного завода № 1).
Справка:
MC-Bauchemie основали более 50 лет назад. Головной офис и основное производство компании находятся в Боттропе (Германия). Совместные предприятия, филиалы и заводы MC-Bauchemie расположены в 40 странах Европы, Азии и Америки.
Штат компании составляет порядка двух с половиной тысяч сотрудников.
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