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14:48, 8 июля 2019 121

VELLCOM group разработала водонепроницаемый бетон

VELLCOM group разработала водонепроницаемый бетон

Испытательная лаборатория строительного холдинга VELLCOM group разработала водонепроницаемый бетон. Его можно использовать для возведения резервуаров, паркингов, подвалов многоэтажных жилых зданий, бассейнов, септиков и других конструкций, находящихся в воде.

Проектом занимались совместно с международным концерном MC-Bauchemie, специализирующемся на производстве материалов строительной химии.

«Данный состав уникален тем, что имеет высокую марку по водонепроницаемости — W20, — пояснили в холдинге. — Отдельно стоит упомянуть и высокую коррозийную стойкость разработанной рецептуры. Особенность конструкций, произведенных на данном бетоне в том, что они не нуждаются в гидроизоляции и дренажной системе».

Разработчики назвали эту технологию. «Белой ванной».

Заказать продукцию можно по телефону: 8 4912 52 11 77 или по адресу: Восточный промузел, дом №47 (производственная площадка Асфальтно-бетонного завода № 1).

Справка:

MC-Bauchemie основали более 50 лет назад. Головной офис и основное производство компании находятся в Боттропе (Германия). Совместные предприятия, филиалы и заводы MC-Bauchemie расположены в 40 странах Европы, Азии и Америки.

Штат компании составляет порядка двух с половиной тысяч сотрудников.


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