В Сасове из горящего дома спасли семью пенсионеров. Видео

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В Сасове из горящего дома на улице Колхозной спасли семью пенсионеров. Об этом сообщила
Пожар произошел в воскресенье, 7 июля. Около 22:00 инспекторы ГИБДД, патрулировавшие по улицам, заметили, что крыша одного из одноэтажных домов загорелась.
О произошедшем сообщили в дежурную часть полиции. Оперативники на патрульном автомобиле подъехали к жилому дому и попытались войти в него.
Выяснилось, что дверь в здание закрыта, а жильцы, вероятнее всего, спят.
Сотрудники стали стучать в дверь и разбудили 65-летнего пенсионера. Пройдя в дом, стражи порядка разбудили 65-летнего пенсионера, а затем помогли разбудить 65-летнюю пожилую женщину и вывели семью на безопасное расстояние.
После этого полицейские начали тушить пожар с помощью подручных средств и огнетушителя, взятого из багажника патрульного автомобиля.
До приезда пожарного расчета оперативники пытались остановить пламя, чтобы оно перекинулось на крыши соседних домов.
Пожарные ликвидировали возгорание. Крышу одноэтажного дома сильно повредило огнем.
По предварительной информации, пожар возник из-за неисправного газового оборудования.
Полицейских планируют наградить за спасение людей.
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