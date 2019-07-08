В Приморье ребенок лишился пальца из-за травмы в игровой зоне ТЦ

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Фото: Pixabay.com
В Уссурийске ребенок лишился пальца из-за травмы в игровой зоне торгового центра. Следователи начали проверку,
Этот случай произошел в воскресенье, 7 июля. Двухлетний ребенок засунул указательный палец в механизм игрового автомата.
Врачам пришлось ампутировать палец.
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