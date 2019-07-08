В Калуге осудили пенсионера, спровоцировавшего аварию с тремя погибшими

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В Калуге осудили 74-летнего пенсионера, спровоцировавшего аварию с тремя погибшими, пишет
Установлено, что в августе 2018 года на территории села Льва Толстого по вине осужденного, который, двигаясь на легковушке по трассе «Калуга-Медынь», столкнулся с движущимся автопоездом, который врезался с иномаркой, двигавшейся по полосе встречного движения.
Водитель легкового автомобиля, его супруга и семилетняя дочь скончались на месте ДТП.
Вину подсудимый признал в полном объеме. Ему назначили три года колонии-поселении.
Также мужчину лишили права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на три года.
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