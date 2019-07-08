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14:45, 8 июля 2019 484
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В Калуге нашли тело мужчины с огнестрельным ранением

В Калуге нашли тело мужчины с огнестрельным ранением

В Калуге нашли тело мужчины с огнестрельным ранением, сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Тело обнаружили в траве на улице Дубровица 5 июля.

Позже удалось установить очевидца происшествия, а также личность погибшего и стрелявшего.

По версии следствия, 55-летний калужанин находился на территории своего недостроенного дома и увидел 40-летнего мужчину, которого подозревал в краже инструментов и стройматериалов со своего участка.

Как пояснил обвиняемый, он хотел напугать гостя, взял автомат и выстрелил. От полученного ранения потерпевший скончался на месте.

После этого злоумышленник оттащил тело в лес и избавился от автомата.

Во время расследования у мужчины изъяли автомат, 200 патронов, в том числе самодельных, а также более 60 банок с порохом.

Расследование уголовного дела продолжается.


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