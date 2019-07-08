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В Калуге нашли тело мужчины с огнестрельным ранением, сообщила
Тело обнаружили в траве на улице Дубровица 5 июля.
Позже удалось установить очевидца происшествия, а также личность погибшего и стрелявшего.
По версии следствия, 55-летний калужанин находился на территории своего недостроенного дома и увидел 40-летнего мужчину, которого подозревал в краже инструментов и стройматериалов со своего участка.
Как пояснил обвиняемый, он хотел напугать гостя, взял автомат и выстрелил. От полученного ранения потерпевший скончался на месте.
После этого злоумышленник оттащил тело в лес и избавился от автомата.
Во время расследования у мужчины изъяли автомат, 200 патронов, в том числе самодельных, а также более 60 банок с порохом.
Расследование уголовного дела продолжается.
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