В Калуге мальчик выпал из окна третьего этажа

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В Калуге мальчик выпал из окна, сообщила
По предварительным данным, 6 июля 2019 года семилетний мальчик открыл окно в своей квартире и из любопытства выглянул наружу. Он поскользнулся на подоконнике и упал с высоты третьего этажа. По словам матери, она в это время заснула, так как пришла с работы уставшая.
Ребенка доставили в больницу. Его жизни ничего не угрожает.
Следователи во время проверки выяснят условия жизни и воспитания мальчика в семье. По результатам примут процессуальное решение.
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