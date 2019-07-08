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9:18, 8 июля 2019 181
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В Калуге мальчик выпал из окна третьего этажа

В Калуге мальчик выпал из окна третьего этажа

В Калуге мальчик выпал из окна, сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

По предварительным данным, 6 июля 2019 года семилетний мальчик открыл окно в своей квартире и из любопытства выглянул наружу. Он поскользнулся на подоконнике и упал с высоты третьего этажа. По словам матери, она в это время заснула, так как пришла с работы уставшая.

Ребенка доставили в больницу. Его жизни ничего не угрожает.

Следователи во время проверки выяснят условия жизни и воспитания мальчика в семье. По результатам примут процессуальное решение.


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