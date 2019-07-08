«Ростелеком» проведет для рязанских студентов онлайн-соревнования по информационной безопасности

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«Ростелеком» и его дочерняя компания «Ростелеком-Солар» проведут для студентов российских вузов онлайн-соревнования по информационной безопасности «Кибервызов: Новый уровень». Победители поучаствуют в образовательной программе по информационной безопасности и пройдут стажировку в крупнейшем российском центре мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC.
Состязания организуют в два этапа. Первый — онлайн-соревнование по информационной безопасности — продлится сутки. Ключевая тема: защита автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУ ТП). Студенты будут решать задачи по компьютерной криминалистике, криптографии, реверс-инжинирингу и веб-безопасности.
Работы оценит автоматизированная система динамического скоринга: чем больше участников решит задачу, тем меньше будет ее «стоимость». Рейтинг участников будет обновляться в режиме реального времени на сайте соревнования.
На втором этапе 60 студентов с максимальынми баллами пройдут скайп-интервью с экспертами «Ростелеком-Солар». По результатам отбора 40 финалистов отправятся в сентябре в образовательный центр «Сириус» в Сочи на обучение по кибербезопасности.
Образовательная программа включает теоретические и практические занятия в сферах обеспечения безопасности автоматизированных систем, уязвимости веб-приложений, вирусологии, реверс-инжиниринга и форензики. Лекции прочтут ведущие эксперты отрасли информационной безопасности и сотрудники «Ростелеком-Солар». Они представят реальные кейсы, связанные с вопросами защиты корпоративной и банковской инфраструктур, расскажут о правовых аспектах обеспечения информационной безопасности, поделятся лучшими практиками выявления, анализа и расследования кибератак.
«В России существует колоссальный спрос на экспертов по информационной безопасности, и „Ростелеком“ реализует важную миссию по созданию кадрового резерва и помощи талантливым ребятам в их профессиональном развитии. Мы стремимся создать цепочку взаимодействия „школа — вуз — работодатель“, которая позволит подготовить по-настоящему высококлассных специалистов в сфере информационной безопасности. Для студентов такие образовательные проекты, как „Сириус“, — отличная возможность реализовать себя в профессии, начав карьеру в компании, лидирующей на российском рынке информационной безопасности», — отметил вице-президент ПАО «Ростелеком» по информационной безопасности Игорь Ляпунов.
Для участия в соревнованиях необходимо до 19 июля зарегистрироваться на
Онлайн-этап соревнований пройдет 20-21 июля, скайп-интервью с финалистами — 22-24 июля. Результаты опубликуют 26 июля на сайте соревнования.
Онлайн-версия образовательной программы появится в открытом доступе осенью. Пройти обучение в области подготовки специалистов по кибербезопасности смогут все желающие.
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