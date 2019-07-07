В Михайловском районе сгорел жилой дом

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Фото: Издательство «Пресса»
В воскресенье, 7 июля, в Михайловском районе в селе Березове сгорел жилой дом, пишет ИД «
По предварительным данным, пожар в доме начался с кухни.
«Природный газ к дому подведен не был, поэтому хозяин пользовался газом в баллонах, один баллон взорвался во время пожара. Сам хозяин дома, мужчина 1936 года рождения, успел вовремя выйти и не пострадал», — говорится в сообщении.
Пожар тушили четыре расчета и семь пожарных, а также добровольная дружина с собственной машиной.
Дом и сараи сгорели, но соседние дома удалось отстоять.
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