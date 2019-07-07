Рязанские призывники приняли присягу в московском Музее Победы

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Рязанские призывники приняли присягу в московском Музее Победе. Мероприятие прошло в субботу, 6 июля, сообщила пресс-служба Музея.
Присягу приняли около 150 новобранцев 154-го Преображенского комендантского полка.
Командир полка, полковник Дмитрий Стреха подчеркнул, что принимать присягу в этом зале — большая честь для новобранцев. Он выразил уверенность, что молодые люди будут достойно выполнять свой воинский долг.
Завершилось мероприятие показательными выступлениями роты почетного караула и образцового военного оркестра.
Почетный караул полка несет дежурство у могилы неизвестного солдата, сопровождает иностранные делегации, участвует в военных парадах.
В этом году в Преображенском полку будут служить солдаты из Москвы, Санкт-Петербурга, Подмосковья, Белгородской, Владимирской, Вологодской, Воронежской, Ивановской, Нижегородской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской областей.
Фото пресс-службы Музея Победы
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