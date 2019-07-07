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20:37, 7 июля 2019 532
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Росстат назвал самые подорожавшие продукты в 2018 году

Росстат назвал самые подорожавшие продукты в 2018 году

Росстат назвал самые подорожавшие продукты в 2018 году, пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.

Согласно результатам исследования, рост цен на пшено и капусту за прошедший год составил 73,6% и 72,8% соответственно.

В число лидеров также вошли сахар (28,3%), яйца (25,9%), лук репчатый (23,7%) и свекла столовая (23%).

В свою очередь наибольшее снижение цен показали гречневая крупа (-15,8%), помидоры свежие (-10,6%), чеснок (-10,2%), огурцы и помидоры (-8,2%), огурцы свежие (-6%) и лимоны (-4,7%).


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