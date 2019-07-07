RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Росстат назвал самые подорожавшие продукты в 2018 году, пишет
Согласно результатам исследования, рост цен на пшено и капусту за прошедший год составил 73,6% и 72,8% соответственно.
В число лидеров также вошли сахар (28,3%), яйца (25,9%), лук репчатый (23,7%) и свекла столовая (23%).
В свою очередь наибольшее снижение цен показали гречневая крупа (-15,8%), помидоры свежие (-10,6%), чеснок (-10,2%), огурцы и помидоры (-8,2%), огурцы свежие (-6%) и лимоны (-4,7%).
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ аварии на Михайловском шоссе один человек погиб и четверо пострадали
|
cледующая новость →Под Рязанью 25 спасателей ищут тело утонувшего мужчины
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами. Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.