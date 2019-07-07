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11:14, 7 июля 2019 162
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Назван топ-5 самых дешевых кроссоверов в России в июле

Назван топ-5 самых дешевых кроссоверов в России в июле

Эксперты назвали топ-5 самых дешевых кроссоверов на российском рынке в июле. Список опубликован на сайте CarsWeek.ru.

Лидером по-прежнему остается отечественный внедорожник LADA 4×4. В этом месяце стоимость модели повысилась до 519 000 рублей.

На втором месте оказалась Chery Tiggo 2 с ценником в 673 000 рублей.

В троку лидеров попал отечественный внедорожник Chevrolet-Niva. Стоимость модели начинается от 680 000 рублей за базовую версию с практически пустым оснащением.

На четвертом месте окзаался Lifan X50, не пользующийся особым спросом, несмотря на доступный ценник в 690 000 рублей.

Рейтинг замыкает Renault Duster с начальным ценником от 699 000 рублей.

Фото Lada.ru


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