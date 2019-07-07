Назван топ-5 самых дешевых кроссоверов в России в июле

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Эксперты назвали топ-5 самых дешевых кроссоверов на российском рынке в июле. Список опубликован на сайте
Лидером по-прежнему остается отечественный внедорожник LADA 4×4. В этом месяце стоимость модели повысилась до 519 000 рублей.
На втором месте оказалась Chery Tiggo 2 с ценником в 673 000 рублей.
В троку лидеров попал отечественный внедорожник Chevrolet-Niva. Стоимость модели начинается от 680 000 рублей за базовую версию с практически пустым оснащением.
На четвертом месте окзаался Lifan X50, не пользующийся особым спросом, несмотря на доступный ценник в 690 000 рублей.
Рейтинг замыкает Renault Duster с начальным ценником от 699 000 рублей.
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