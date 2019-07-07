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9:13, 7 июля 2019 739
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На Первомайском проспекте на две недели перекроют движение

На Первомайском проспекте на две недели перекроют движение

В центре Рязани на две недели ограничат движение транспорта. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Из-за капремонта теплотрассы с 10:00 8 июля до 24:00 19 июля движение перекроют по двум полосам на Первомайском проспекте в районе дома №64 в сторону улицы Дзержинского.

На время ремонта установят предписывающие и предупреждающие дорожные знаки.


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