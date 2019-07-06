«Ростелеком» обеспечил бесплатным интернетом гостей «Встреч на Почтовой»

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«Ростелеком» обеспечил бесплатным беспроводным интернетом «Встречи на Почтовой». Как отметили в компании, «это позволило гостям делиться впечатлениями, которых в этом году ожидается особенно много».
«Проект проходит уже в пятый раз при поддержке Управления культуры администрации Рязани, — пояснили в «Ростелекоме». — Ежегодно компания выступает партнёром большинства городских мероприятий и обеспечивает цифровой комфорт с помощью сервиса «Управляемый Wi-Fi».
«Фестивальное лето» стало традиционным мероприятием для Рязани, и каждая неделя его проведения посвящена новой теме. Например, фестиваль «История любви» приурочили ко
Проект «Фестивальное лето» продлится до начала осени. Его завершит мероприятие «Привет, студент», где первокурсники и будущие абитуриенты пообщаются с успешными предпринимателями.
«Подобные мероприятия очень значимы для региона. В летний период нужно акцентировать внимание на организацию досуга молодежи, — считает директор Рязанского филиала ПАО «Ростелеком» Андрей Карташов. — Неудивительно, что «Встречи на Почтовой» традиционно собирают множество молодых людей: каждый год их ждёт яркая интересная программа. На фестивале, где каждый может проявить себя в творческих конкурсах, посмотреть работы талантливых авторов или просто послушать живое выступление музыкантов, важна обратная связь. Поэтому «Ростелеком» как национальный цифровой провайдер создает условия для эффективной коммуникации, разворачивая беспроводные сети на городских праздниках. Для этого мы применяем наше стандартное решение «Управляемый Wi-Fi», которое позволяет быстро обеспечить интернетом мероприятие любого масштаба».
В компании уточнили, что сервис «Управляемый Wi-Fi» является «гибким решением для обеспечения цифрового комфорта». Через личный кабинет клиент может сам настраивать сеть: оформлять приветственную страницу, собирать статистику пользователей, проводить рекламную кампанию и рассказывать об акциях и специальных предложениях.
Подать заявку на подключение услуг для бизнеса можно на сайте компании, по бесплатному номеру горячей линии или в офисе продаж и обслуживания «Ростелекома».
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