В Росавтодоре рассказали, на каких трассах разрешат разгоняться до 130 километров в час

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Росавтодор назвал сроки введения ГОСТа, разрешающего скорость до 130 километров в час. Об этом сообщил
Ранее стало известно, что соответствующий документ разрабатывает Российский дорожный научно-исследовательский институт.
ГОСТ, предполагающий увеличение разрешенной скорости машин на некоторых дорогах со 110 до 130 километров в час, планируют ввести в конце 2019 или начале 2020 годов.
«У нас на автомагистралях скорость в принципе разрешена 110 километров в час. Сегодня говорили о том, что при соответствующем качестве покрытия, соблюдении всех нормативно-технических требований при проектировании и строительстве, скорость можно увеличить до 130 километров в час. Мы над этим вопросом работаем, ГОСТ должен быть принят в конце этого года либо в первом квартале 2020 года», — сказал Носов.
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