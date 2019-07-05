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11:03, 5 июля 2019 369
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Участок под снесенными домами в центре Рязани стал памятником археологии

Участок под снесенными домами в центре Рязани стал памятником археологии

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Участок под снесенными домами в центре Рязани стал памятником археологии. Соответствующий приказ опубликовали в среду, 3 июля, на сайте региональной госинспекции по охране ОКН.

Объектом археологического наследия признали «Участок культурного слоя Рязани конца 19 — начала 20 века» на улице Радищева под снесенными домами №№ 32, 34, 36.

Напомним, дома-ровесники революции сносили в 2016 и 2018 годах.

В настоящее время участок используют как парковку.


© RZN.info

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