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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
Участок под снесенными домами в центре Рязани стал памятником археологии. Соответствующий приказ опубликовали в среду, 3 июля, на сайте региональной госинспекции по охране ОКН.
Объектом археологического наследия признали «Участок культурного слоя Рязани конца 19 — начала 20 века» на улице Радищева под снесенными домами №№ 32, 34, 36.
Напомним, дома-ровесники революции сносили в
В настоящее время участок используют как парковку.
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В историческом центре Рязани почти не осталось мест, где повышенная комфортность проживания сочеталась бы с максимальной доступностью социальной инфраструктуры.