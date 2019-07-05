Специалисты «Рязаньэнерго» выявили более пятисот случаев незаконного потребления

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За пять месяцев 2019 года «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» выявил 501 случай безучетного и бездоговорного потребления. В результате специалисты пресекли хищения электроэнергии на сумму почти 14 миллионов рублей.
В пресс-службе компании напомнили, что с 9 июня вступили в силу изменения Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Вдвое выросли штрафы за повторное самовольное подключение к электрическим сетям, а также самовольное (безучетное) использование электрической энергии. Теперь на граждан налагается штраф от 15 до 30 тысяч рублей.
Помимо ужесточения санкций для частных лиц, изменения коснулись и других категорий потребителей. За повторное самовольное подключение к электрическим сетям, а равно самовольное (безучетное) использование электроэнергией должностные лица заплатят от 80 до 200 тысяч рублей либо будут дисквалифицированы на срок от двух до трех лет. Штрафы для организаций — от 200 до 300 тысяч рублей.
«Например, в апреле в населенном пункте Новая Пустынь Шиловского района при проведении контрольного снятия показаний сотрудниками „Рязаньэнерго“ был выявлен факт воздействия магнитного поля на прибор учета электроэнергии, установленный в нежилом помещении, принадлежащем обществу с ограниченной ответственностью. Работники филиала составили акт о неучтенном потреблении, по которому объем незаконного использования электроэнергии составил 21 146 кВт*ч на сумму свыше 150 тысяч рублей. По факту незаконного потребления электроэнергии энергетики направили заявление в полицию», — рассказали в пресс-службе.
Энергетики обратили внимание жителей области на то, что энерговоровство — одна из основных причин перепадов напряжения и перебоев в подачи энергии. Сообщить о фактах возможных нарушений закона можно по телефону круглосуточной горячей линии 8-800-50-50-115, звонок бесплатный.
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