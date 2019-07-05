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12:11, 5 июля 2019 137
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Рязанец украл у петербуржца iPhone и напал с перцовым баллончиком на полицейских

Рязанец украл у петербуржца iPhone и напал с перцовым баллончиком на полицейских

В Петербурге 20-летний рязанец пытался украсть у местного жителя iPhone XS Max и напал с перцовым баллончиком на полицейских. Об этом пишет «Фонтанка».

Случай произошел в конце июня. В полицию обратился студент, сообщивший, что пытался продать незнакомцу смартфон. Он встретился с «покупателем» 23 июня в Ипподромном переулке, но вместо 65 тысяч рублей петербуржец получил струю газа из баллончика. Гаджет у него украли.

Полиция выяснила, что возможным грабителем был первокурсник Военно-медицинской академии.

Вечером в четверг, 4 июля, к дверям его квартиры на Кушелевской дороге приехали сотрудники правоохранительных органов. Молодой человек вернулся домой около 3 часов ночи.

«На просьбу проехать в отдел извлек „Шпагу“ — не холодное оружие, а уже упоминавшийся перцовый баллончик. В ответ ему показали приемы самбо, а потом надели наручники», — говорится в сообщении.

Курсанта задержали, возбуждено уголовное дело по статье «грабеж».


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