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13:14, 5 июля 2019 157
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Из рязанского университета МВД выпустились молодые офицеры. Фото

Из рязанского университета МВД выпустились молодые офицеры. Фото

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

Из рязанского филиала университета МВД имени Кикотя выпустились молодые офицеры. Торжественная церемония прошла в пятницу, 5 июля, на плацу учреждения.

В мероприятии поучаствовали представители вуза, органы власти и управления региона, духовенства, родители курсантов и ветераны полиции.

Всего в этом учебном году лейтенантские погоны получили сорок курсантов. Среди них семеро закончили обучение с отличием.

После выпуска специалистов распределят на службу в Рязанскую, Костромскую, Владимирскую и Тульскую области.

«Вы выбрали нелегкую дорогу — служить Родине, быть в числе тех, кто борется с преступностью. Пусть подготовка, полученная в филиале, даст вам хороший старт для успехов в службе на благо общества. Верю, что для каждого из вас этот день останется в памяти на всю жизнь», — обратился к выпускникам начальник филиала полковник полиции Андрей Доронин.

Глава рязанского УМВД генерал-майор полиции Сергей Лебедев также поздравил лейтенантов и отметил, что авторитет и гордость за свою профессию должны стоять наравне со службой России.

После торжественного вручения погон, на территории университета заложили памятный камень выпускников, организовали показательные выступления группы спортивного совершенствования, а выпускники станцевали лейтенантский вальс.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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