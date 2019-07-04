В Совфеде предложили запретить носить ученикам телефоны в школу

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что школьникам надо запретить носить телефоны в учебные заведения. Об этом передает
Она отметила, что в учебных заведениях нет условий для хранения гаджетов.
«Если кто-то с дорогим телефоном будет ходить, оставлять, а потом этот телефон исчезнет, директора школ тоже не будут брать на себя такую ответственность», — сказала Матвиенко в четверг на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила создать рабочую группу о порядке использования телефонов в школах.
Через месяц группа примет решение.
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