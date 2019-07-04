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12:51, 4 июля 2019 143
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В Рязанской области подорожали яблоки и мука. Мониторинг цен

В Рязанской области подорожали яблоки и мука. Мониторинг цен

За неделю, с 25 июня по 1 июля в Рязанской области подорожали яблоки и пшеничная мука. Данные мониторинга цен предоставил Рязаньстат.

Цена также увеличилась на ряд овощей и круп, мясо кур, мороженую рыбу, чай, молоко и соль.

Подешевели следующие товары:

  • белокочанная капуста — на 18,8%;
  • репчатый лук — на 3,3%;
  • сахар-песок — на 2,5%;
  • баранина — на 1,5%;
  • крупа гречневая-ядрица — на 0,4%;
  • свинина — на 0,3%;
  • подсолнечное масло — на 0,2%;
  • вермишель — на 0,2%.

По таким позициям, как говядина, сливочное масло, куриное яйцо, ржаной и ржано-пшеничный хлеб цена осталась без изменений.


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