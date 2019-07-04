В Рязанской области подорожали яблоки и мука. Мониторинг цен

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За неделю, с 25 июня по 1 июля в Рязанской области подорожали яблоки и пшеничная мука. Данные мониторинга цен предоставил Рязаньстат.
Цена также увеличилась на ряд овощей и круп, мясо кур, мороженую рыбу, чай, молоко и соль.
Подешевели следующие товары:
По таким позициям, как говядина, сливочное масло, куриное яйцо, ржаной и ржано-пшеничный хлеб цена осталась без изменений.
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