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12:40, 4 июля 2019 160
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У жилого дома в Кальном выросли кусты борщевика

У жилого дома в Кальном выросли кусты борщевика

У жилого дома в Кальном выросли кусты борщевика. Рязанка сфотографировала их у дома №27 на улице Быстрецкой.

Горожанка рассказала RZN.info, что обращалась в управляющую компанию и жилищную инспекцию.

«Сказали, пишите заявление от жильцов. Я не живу в этом доме, — пояснила женщина. — Попросила нескольких жильцов около дома. Они сказали, что они там не гуляют и им все равно».

Справка

Борщевик Сосновского — ядовитый сорняк с мощными стеблями. Он вырастает до трех метров в высоту.

В 1940-х годах его нашли в предгорьях Кавказа и завезли в Среднюю полосу России, где решили разводить в качестве силоса для скота. Коровы не стали есть вредное растение, но оно оказалось настолько живучим, что захватило обширные территории.

Контакт с борщевиком вызывает сильную аллергическую реакцию (так называемые «ожоги»).


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