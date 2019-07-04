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У жилого дома в Кальном выросли кусты борщевика. Рязанка сфотографировала их у дома №27 на улице Быстрецкой.
Горожанка рассказала RZN.info, что обращалась в управляющую компанию и жилищную инспекцию.
«Сказали, пишите заявление от жильцов. Я не живу в этом доме, — пояснила женщина. — Попросила нескольких жильцов около дома. Они сказали, что они там не гуляют и им все равно».
Справка
Борщевик Сосновского — ядовитый сорняк с мощными стеблями. Он вырастает до трех метров в высоту.
В 1940-х годах его нашли в предгорьях Кавказа и завезли в Среднюю полосу России, где решили разводить в качестве силоса для скота. Коровы не стали есть вредное растение, но оно оказалось настолько живучим, что захватило обширные территории.
Контакт с борщевиком вызывает сильную аллергическую реакцию (так называемые «ожоги»).
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В историческом центре Рязани почти не осталось мест, где повышенная комфортность проживания сочеталась бы с максимальной доступностью социальной инфраструктуры.