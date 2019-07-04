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Фото: УМВД по Рязанской области
Смертельную
Примерно в 6:00 52-летний водитель грузового Mercedes Axor из Мордовии врезался Hyundai Sonata под управлением 54-летнего москвича, который остановился из-за затора на дороге.
От удара Hyundai столкнулся со стоящим впереди грузовиком Volvo FH с полуприцепом, за рулем которого был 54-летний житель Казахстана, а тот, в свою очередь, врезался в Lada Largus под управлением 33-летнего водителя из Захаровского района.
В результате происшествия 42-летняя пассажирка Hyundai скончалась на месте. Травмы получили водитель и 14-летний пассажир Hyundai, а также водитель Lada.
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