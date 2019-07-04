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11:13, 4 июля 2019 137
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Смертельную аварию в Шиловском районе устроил водитель грузовика — полиция

Смертельную аварию в Шиловском районе устроил водитель грузовика — полиция

Фото: УМВД по Рязанской области

Смертельную аварию, которая произошла 3 июля на 271-м километре трассы М-5 в Шиловском районе, устроил водитель грузовика. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Примерно в 6:00 52-летний водитель грузового Mercedes Axor из Мордовии врезался Hyundai Sonata под управлением 54-летнего москвича, который остановился из-за затора на дороге.

От удара Hyundai столкнулся со стоящим впереди грузовиком Volvo FH с полуприцепом, за рулем которого был 54-летний житель Казахстана, а тот, в свою очередь, врезался в Lada Largus под управлением 33-летнего водителя из Захаровского района.

В результате происшествия 42-летняя пассажирка Hyundai скончалась на месте. Травмы получили водитель и 14-летний пассажир Hyundai, а также водитель Lada.


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