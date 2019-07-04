Ревнивый рязанец чуть не зарезал жену

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Рязанец чуть не зарезал гражданскую жену из-за ревности. Инцидент произошел в доме на улице Школьной, сообщила
32-летняя женщина рассказала полицейским, что пьяный сожитель угрожал ей ножом.
Прибывшие на место правоохранители успокоили рязанца. В отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ.
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В историческом центре Рязани почти не осталось мест, где повышенная комфортность проживания сочеталась бы с максимальной доступностью социальной инфраструктуры.