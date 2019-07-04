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14:59, 4 июля 2019 268
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Регионы получат два миллиарда рублей на поддержку бизнеса — Медведев

Регионы получат два миллиарда рублей на поддержку бизнеса — Медведев

В этом году регионы России дополнительно получат два миллиарда рублей на поддержку малого и среднего бизнеса. Об этом заявил председатель правительства Дмитрий Медведев, передает РИА Новости.

На заседании кабмина в четверг Медведев отметил, что с поддержкой регионов связан «ряд вопросов».

По его словам, в этом году регионы получат в общей сложности два миллиарда, которые пойдут «на расширение льготного кредитования малых и средних компаний, увеличение числа тех, кто участвует в экономических операциях, на популяризацию бизнеса и ряд других направлений».

Медведев уточнил, что также рассмотрят вопрос о средствах на строительство новых социальных учреждений и для реконструкции инфраструктуры. В частности он отметил модернизацию Красноярского международного аэропорта.


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