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В этом году регионы России дополнительно получат два миллиарда рублей на поддержку малого и среднего бизнеса. Об этом заявил председатель правительства Дмитрий Медведев, передает
На заседании кабмина в четверг Медведев отметил, что с поддержкой регионов связан «ряд вопросов».
По его словам, в этом году регионы получат в общей сложности два миллиарда, которые пойдут «на расширение льготного кредитования малых и средних компаний, увеличение числа тех, кто участвует в экономических операциях, на популяризацию бизнеса и ряд других направлений».
Медведев уточнил, что также рассмотрят вопрос о средствах на строительство новых социальных учреждений и для реконструкции инфраструктуры. В частности он отметил модернизацию Красноярского международного аэропорта.
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