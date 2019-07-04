Полицейские помешали жителю Шацкого района убить «неблагочестивую» сожительницу

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В селе Федосово Шацкого района полицейские помешали местному жителю убить женщину. Об этом сообщили в
Прибывшие на вызов оперативники установили, что мужчина «угрожал ножом своей гражданской супруге, которая, по его мнению, ведет неблагочестивый образ жизни».
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ.
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В историческом центре Рязани почти не осталось мест, где повышенная комфортность проживания сочеталась бы с максимальной доступностью социальной инфраструктуры.