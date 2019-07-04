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15:10, 4 июля 2019 300
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Названы самые дорогие российские бренды

Названы самые дорогие российские бренды

Самым дорогим брендом страны третий год подряд признали Сбербанк. Рейтинг опубликовало консалтинговое агентство Brand Finance.

Марку компании оценили в 842,1 миллиарда рублей (за год оценка выросла на 25,6%).

На втором месте оказался «Газпрома» — 552,2 (млрд рублей). Прирост стоимости компании составил 72,1%.

На третье место попал «Лукойл». Оценочная стоимость бренда компании за год выросла на 41,3% и составила 397,2 миллиарда рублей.

В первую десятку также вошли «Роснефть» (246,9 миллиарда, +21,1%), РЖД (185,8 миллиарда, +16,9%), «Магнит» (170,3 миллиарда, +17,4%), ВТБ (144,8 миллиарда, +23,3%), «Татнефть» (132,4 миллиарда, +36,2%), МТС (121,5 миллиарда, +6,1%), НОВАТЭК (119,9 миллиарда, +59,1%).

По данным экспертов, самым быстрорастущим брендом стал Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК). Его оценочная стоимость за год выросла на 82%.


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