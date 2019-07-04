Минтруд сократит список запрещенных для женщин профессий

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Минтруд пересмотрел список профессий, запрещенных для женщин. Об этом передает
С 2021 года они смогут работать дальнобойщиками, управлять электропоездом, ремонтировать автомобили и нести службу на корабле (боцманом, шкипером и матросом), парашютистом, рыбаком прибрежного лова, занятым на ручной тяге закидных неводов и подледном лове рыбы на закидных неводах, трактористом-машинистом сельскохозяйственного производства и другие.
Перечень заменит утвержденный почти 20 лет назад список из 456 видов работ, официально недоступных для женщин.
В новом списке содержится 98 видов работ и должностей, на которых ограничивается применение труда женщин.
Минтруд рассчитывает, что обновленный приказ вступит в силу с 1 января 2021 года.
21 блок производств останется запрещенным для женщин.
Среди них, к примеру, большой блок «Химические производства», в частности производство и применение ртути, фосфора, хлора, йода, морфина и другие.
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В историческом центре Рязани почти не осталось мест, где повышенная комфортность проживания сочеталась бы с максимальной доступностью социальной инфраструктуры.