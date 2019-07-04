Елена Митина обсудила с жителями Ухолова ремонт дорог и установку спортплощадки

В среду, 3 июля, депутат Госдумы от «Единой России» Елена Митина посетила Ухолово. Во время поездки парламентарий ознакомилась с планом благоустройства центральной площади поселка, прилегающей к Обелиску воинов, павших в Великой Отечественной войне.

Работы проведут в рамках реализации программы поддержки местных инициатив. На площади установят новую мобильную сцену, фонарные столбы, лавочки, урны, клумбы, отремонтируют асфальтовое покрытие.

На эти цели из бюджетов различных уровней выделили более двух миллионов рублей. Завершить работы должны к 1 сентября.

В этот же день Елена Митина посетила местную школу и осмотрела территорию, где планируется установка спортивной площадки.

В 2018 году здесь построили новое современное здание для начальной школы, рассчитанное на 250 мест. На сегодняшний день в рамках проектно-сметной документации закупили оборудование для спортплощадки. Но на приобретение покрытия, ограждения и установку спортивного оборудования необходимы средства.

Парламентарий пообещала оказать содействие в решении этого вопроса и отправить депутатские запросы в соответствующие инстанции.

Во время личного приема жители Ухолово обратились к депутату Госдумы с просьбой оказать содействие в решении вопроса о проведении ремонта дорог на улице Советской и переулке Школьном. По их словам, во время строительства школы асфальт разбили большегрузы.

Жители села Погореловка рассказали о проблемах в получении медпомощи, которые возникли из-за присоединения Ухоловской ЦРБ к Сараевкой ЦРБ. Транспортное сообщение с Сараями отсутствует, поэтому людям приходится заказывать такси.

На личном приеме также подняли вопросы, связанные с ростом тарифов ЖКХ, строительством ФАПа в селе Ольхи, освещением сельских улиц, водоснабжением сельских поселений.

Отдельным заявителям дали разъяснения, по остальным вопросам депутатские запросы отправят в соответствующие инстанции.

Всем гражданам дали разъяснения, депутатские запросы Елена Митина направит в соответствующие инстанции.

Во время рабочей поездки парламентарий также встретилась с профсоюзным активом работников образования Рязанской области. Им она рассказала об изменениях в законодательстве.

В частности, в соответствии с приказом Минтруда, в целях улучшения качества обслуживания пенсионеров закреплено право граждан обращаться с заявлением о назначении пенсии в любой территориальный орган ПФР по своему выбору.

Митина напомнила, что Правительство обновило правила приема на целевое обучение по программам высшего и среднего специального образования. Также ужесточена ответственность за несоблюдение условий договора о целевом обучении выпускников и заказчиков такого обучения.