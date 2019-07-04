Дождь и холод. Прогноз погоды в Рязани на пятницу и выходные

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Гидрометцентр России опубликовал прогноз погоды в Рязани на предстоящую пятницу и выходные.
По данным синоптиков, в пятницу и субботу ожидается до +20 градусов.
В воскресенье, 7 июля, температура воздуха прогреется всего лишь на один градус.
По ночам температура будет колебаться от +9 до +12.
Во все дни возможен дождь.
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В историческом центре Рязани почти не осталось мест, где повышенная комфортность проживания сочеталась бы с максимальной доступностью социальной инфраструктуры.