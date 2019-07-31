В Липецке «Дэу Нексия» столкнулась с двумя машинами

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Фото: Pixabay.com
В Липецке Daewoo Nexia столкнулась с двумя машинами. Об этом
Авария произошла вечером во вторник, 30 июля, около 21:00 на улице Московской. Предварительно, 36-летний виновник аварии ехал со «скоростью, не соответствующей конкретным условиям движения». Его автомобиль врезался в Lada Kalina, а затем в Lada Priora.
Травмы получил водитель Daewoo. После оказания помощи его отпустили.
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