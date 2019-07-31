Рязанского художника Виктора Иванова наградили знаком отличия

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Народного художника СССР и Почетного гражданина Рязанской области Виктора Иванова наградили знаком отличие. Вручить «Знак Великого Князя Олега Рязанского» Иванову губернатор Николай Любимов распорядился во вторник, 30 июля.
Художника отметили за «исключительные заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».
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