Рязанцев предупредили о ливнях

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В среду, 31 июля, для рязанцев выпустили метеопредупреждение. Информацию опубликовали на
По данным синоптиков, в ближайшие 1-3 часа с сохранением до конца суток 31 июля и ночью 1 августа на территории области ожидается усиление ветра порывами 12-17 метров в секунду, кратковременные ливни.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьПри столкновении «Нивы» и «Фольксвагена» в Шиловском районе погиб мужчина
|
cледующая новость →В Киржачской районной больнице откроют корпус-долгострой
Мы продолжаем знакомить вас с местами, где можно вкусно пообедать или перекусить в Рязани.