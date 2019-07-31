Путин упростил получение автомобильных номеров

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Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 1 января 2020 года российские автовладельцы смогут получать автомобильные номера непосредственно у изготовителя. Указ
Право на получение номеров будут иметь те автовладельцы, которые присвоили транспортному средству госномер в регистрационном подразделении.
Владельцы должны будут предъявить паспорт на автомобиль, если транспортное средство регистрирует другой человек.
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Сотрудники сервиса такси «Максим» отвечают на популярные вопросы жителей города и помогают заказать автомобиль с максимальной выгодой.