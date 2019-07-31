На должностных лиц владимирского «Элеватормельмаша» завели дело за невыплату зарплаты

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На должностных лиц ОА ГЗПТО «Элеватормельмаш» завели уголовное дело за невыплату зарплаты. Об этом
Зарплату на предприятии должны выплачивать дважды в месяц. При этом одному из работников за ноябрь начислили более 12 тысяч рублей, а выплатили девять тысяч. За декабрь начислили 17 тысяч рублей, сотрудник же получил три тысячи.
Следователи завели уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК («Выплата заработной платы свыше двух месяцев в размере ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда»). Ход следствия контролирует прокуратура.
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По статье 228.1 Уголовного кодекса за такую деятельность грозит срок от четырех лет лишения свободы.