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17:11, 31 июля 2019 66
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На должностных лиц владимирского «Элеватормельмаша» завели дело за невыплату зарплаты

На должностных лиц владимирского «Элеватормельмаша» завели дело за невыплату зарплаты

На должностных лиц ОА ГЗПТО «Элеватормельмаш» завели уголовное дело за невыплату зарплаты. Об этом сообщили в прокуратуре Владимирской области.

Зарплату на предприятии должны выплачивать дважды в месяц. При этом одному из работников за ноябрь начислили более 12 тысяч рублей, а выплатили девять тысяч. За декабрь начислили 17 тысяч рублей, сотрудник же получил три тысячи.

Следователи завели уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК («Выплата заработной платы свыше двух месяцев в размере ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда»). Ход следствия контролирует прокуратура.


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