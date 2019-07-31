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14:59, 31 июля 2019 325
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ГИБДД опубликовала карту со всеми камерами на дорогах 1

ГИБДД опубликовала карту со всеми камерами на дорогах

Фото: Pixabay.com

ГИБДД опубликовала карту со всеми камерами на дорогах. Из-за этого перестал работать сайт ведомства, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его информации, сбой в работе портала связан с наплывом посетителей.

Ранее стало известно, что на сайте появилась информация о местах размещения камер с функциями фото- и видеосъемки для фиксации нарушений ПДД.

Напомним, в конце июня Путин призвал не прятать такие камеры. Президент отметил, что целью их установки является снижение аварийности и травматизма на дорогах, а также сохранение жизни людей.


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