За неделю на пожарах в Рязанской области погиб человек, еще один пострадал

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Фото: ГУ МЧС по Рязанской области
За неделю, с 22 по 28 июля, в Рязанской области зарегистрировали 56 пожаров, 38 из которых — возгорание травы и мусора. Об этом сообщила
Всего огонь повредил 19 зданий и три автомобиля. Среди людей есть пострадавшие.
Так, 22 июля в Ряжске сгорела баня, в огне
28 июля пожар произошел в садоводческом товариществе «Садовод-3» в Рязани. Огонь повредил дачу, две машины и две хозпостройки, хозяина дома
Кроме того, 27 июля из пруда у деревни Верхняя Ищередь Кораблинского района
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