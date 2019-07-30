Водителя рязанского троллейбуса и кондуктора заставили писать объяснительные из-за девочек-зацеперов

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Водителя рязанского троллейбуса и кондуктора заставили писать объяснительные из-за зацеперов. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.
Ранее в сети появилось видео, на котором несколько девочек зацепились за лестницу, расположенную на задней части троллейбуса. Запись опубликовал Instagram-аккаунт «
«По фактам указанным в видеоролике, управлением транспорта совместно с руководством МУП города Рязани „Управление рязанского троллейбуса“ проведено служебное расследование. По его результатам установлен номер троллейбуса, а так же личность водителя и кондуктора с которых взяты объяснения», — написали в администрации.
Как сообщил представитель мэрии, водитель не заметил в какой момент девочки зацепились за лестницу. Кроме того из салона троллейбуса их тоже не было видно. В связи с чем девочки проехали на троллейбусе приблизительно 500 метров.
«В целях недопущения подобных случаев со всеми водителями и кондукторами предприятия проведена разъяснительная работа по данному инциденту», — сказано в сообщении.
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