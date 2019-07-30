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Фото: Pixabay.com
Владимирского предпринимателя оштрафовали за нарушения на ферме. Об этом
Специалисты проверили СПК «Денисово» в Гороховецком районе. При въезде на ферму с крупным рогатым скотом они не нашли дезинфекционного барьера и установок для обработки транспорта. Кроме того, в помещении, где содержат скот, нет приборов для определения температуры и влажности.
Предпринимателя оштрафовали на десять тысяч рублей по части 1 статьи 10.6 КоАП.
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По статье 228.1 Уголовного кодекса за такую деятельность грозит срок от четырех лет лишения свободы.