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15:29, 30 июля 2019 197
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Владимирского предпринимателя оштрафовали за нарушения на ферме

Владимирского предпринимателя оштрафовали за нарушения на ферме

Фото: Pixabay.com

Владимирского предпринимателя оштрафовали за нарушения на ферме. Об этом сообщил сайт регионального управления Россельхознадзора.

Специалисты проверили СПК «Денисово» в Гороховецком районе. При въезде на ферму с крупным рогатым скотом они не нашли дезинфекционного барьера и установок для обработки транспорта. Кроме того, в помещении, где содержат скот, нет приборов для определения температуры и влажности.

Предпринимателя оштрафовали на десять тысяч рублей по части 1 статьи 10.6 КоАП.


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