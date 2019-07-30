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9:19, 30 июля 2019 148
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Ведущий кулинарной телепрограммы научит касимовских поваров старинным русским рецептам

Ведущий кулинарной телепрограммы научит касимовских поваров старинным русским рецептам

Ведущий кулинарной программы на телеканале «Еда» Сергей Малаховский научит касимовских поваров старинным русским рецептам. Шеф-повар с 25-летний стажем проведет бесплатный мастер-класс во вторник, 30 июля. Объявление появилось в группе «Типичный Касимов».

Мастер-класс организует касимовский Центр поддержки предпринимательства.

Встречу устроят в арт-кафе по адресу: улица Советская, дом №17б. Начало в 11:00.


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