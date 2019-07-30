Ведущий кулинарной телепрограммы научит касимовских поваров старинным русским рецептам

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Ведущий кулинарной программы на телеканале «Еда» Сергей Малаховский научит касимовских поваров старинным русским рецептам. Шеф-повар с 25-летний стажем проведет бесплатный мастер-класс во вторник, 30 июля. Объявление появилось в группе «
Мастер-класс организует касимовский Центр поддержки предпринимательства.
Встречу устроят в арт-кафе по адресу: улица Советская, дом №17б. Начало в 11:00.
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