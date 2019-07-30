В Рязанской области вырос прожиточный минимум

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Правительство Рязанской области установило прожиточный минимум за второй квартал 2019 года. Постановление официально опубликовали в четверг, 25 июля.
По сравнению с первым кварталом 2019 года суммы увеличились:
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