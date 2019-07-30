В Рязани появился прокат инвалидных колясок и ходунков

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В Рязани открываются пункты проката средств реабилитации. В них бесплатно можно получить костыли, ходунки, инвалидные кресла, стулья для ванны, прикроватные столики и другое.
В пилотном проекте «Создание и внедрение комплекса мер по долговременному уходу за пожилыми гражданами и инвалидами» Рязань участвует с 2018 года, сообщил первый замминистра труда и соцзащиты Денис Боков.
По его словам, перечень средств реабилитации, которые закупает город, в пункте проката шире, чем те, что выдаются по результатам экспертиз.
«Если человек одинок, с мизерной пенсией, то процесс признания его инвалидом и выписки нужных средств реабилитации может занять долгое время. А пункт проката готов выдать их в течение суток. Мы выдаем эти средства бесплатно на срок полугода, но при необходимости продлеваем», — пояснил Боков.
Включить всю область в пилотный проект рассчитывают в 2021 году.
Подробнее о пунктах проката технических средств реабилитации можно узнать
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