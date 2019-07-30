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10:20, 30 июля 2019 333
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В Рязани появился прокат инвалидных колясок и ходунков

В Рязани появился прокат инвалидных колясок и ходунков

В Рязани открываются пункты проката средств реабилитации. В них бесплатно можно получить костыли, ходунки, инвалидные кресла, стулья для ванны, прикроватные столики и другое.

В пилотном проекте «Создание и внедрение комплекса мер по долговременному уходу за пожилыми гражданами и инвалидами» Рязань участвует с 2018 года, сообщил первый замминистра труда и соцзащиты Денис Боков.

По его словам, перечень средств реабилитации, которые закупает город, в пункте проката шире, чем те, что выдаются по результатам экспертиз.

«Если человек одинок, с мизерной пенсией, то процесс признания его инвалидом и выписки нужных средств реабилитации может занять долгое время. А пункт проката готов выдать их в течение суток. Мы выдаем эти средства бесплатно на срок полугода, но при необходимости продлеваем», — пояснил Боков.

Включить всю область в пилотный проект рассчитывают в 2021 году.

Подробнее о пунктах проката технических средств реабилитации можно узнать здесь.


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