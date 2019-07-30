В России упростили сделки с «долевой недвижимостью»

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С 31 июля станет проще заключать сделки с недвижимостью, если на нее есть долевая собственность.
Если раньше все сделки с таким имуществом заверялись у нотариуса, то теперь договор можно заключить в простой письменной форме. Для этого требуются только подписи всех долевых собственников. По словам эксперта Федеральной кадастровой палаты Надежды Лещенко, которую цитирует
«Благодаря нововведению граждане получают право решать, требуется ли им заверять общую сделку с долями нотариально. Ведь зачастую совладельцами квартиры, дома, гаража или земельного участка являются близкие родственники, которым просто ни к чему подтверждать законность сделки друг с другом», — пояснила специалист.
Кроме того, нововведение позволит снизить финансовую нагрузку на граждан. При этом возможность оформить сделку у нотариуса остается. В случае если хотя бы один из них откажется принимать участие в сделке, остальным придется обратиться к нотариусу за надлежащим оформлением договора.
«После того, как закон вступит в силу, сделки с недвижимостью, где выделены доли, станет проводить не только дешевле, но проще и быстрее, — считает руководитель управления росреестра по Рязанской области Андрей Усейкин. — На то, чтобы нотариус изучил вопрос и ознакомился с документами, уходит несколько дней. Полагаю, новый порядок не сделает операции с подобной недвижимостью более рискованными. Некоторое недоумение вызывает лишь нестабильность законодательства, которое регулирует этот тип правовых отношений».
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