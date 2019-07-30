В массовом ДТП на площади Победы пострадала молодая девушка. Фото

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В массовом ДТП на площади Победы пострадала молодая девушка. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Авария произошла в 23:00 понедельника, 29 июля, около остановки «площадь Победы».
25-летний водитель на BMW не справился с управлением и
В результате ДТП пострадала 20-летняя пассажирка BMW.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьМошенница обманула липчанку более чем на 110 тысяч, пообещав ей льготные путевки в Сочи
|
cледующая новость →За неделю на пожарах в Рязанской области погиб человек, еще один пострадал
Мы продолжаем знакомить вас с местами, где можно вкусно пообедать или перекусить в Рязани.