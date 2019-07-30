Три рязанки вышли в финал конкурса «Миссис Россия»

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Три рязанки вышли в финал конкурса красоты и материнства «Миссис Россия». Победительницу выберут 10 августа в Москве.
Рязань представят Виталия Шатрова, Алина Дубишина и Светлана Жаворонкова. Им предстоит подготовить видео-визитки, рассказать о достопримечательностях своего города, о себе и своей семье, работе и увлечениях, а также дать интервью со сцены в прямом эфире.
Виталия Шатрова — многодетная мать и бабушка, неоднократная победительница спортивных соревнований. Алина Дубишина — мать двух взрослых дочерей и профессиональная певица. Светлана Жаворонкова — мать троих дочерей, КМС по легкой атлетике и главный бухгалтер.
Известно, что за 20 лет существования конкурса представительницам Рязани еще не удавалось войти в список победителей.
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