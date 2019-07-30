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Проект планировки восьмого и девятого микрорайона Песочни вынесли на слушания. Об этом говорится на сайте мэрии.
Проект микрорайона на 25,5 тысячи человек обсудят во вторник, 20 августа, в административном здании № 107 на улице Введенской, кабинет № 219. Начало в 18:00.
Ранее на слушаниях обсуждался
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.