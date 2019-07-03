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12:12, 3 июля 2019 95
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Жители деревни Турлатово больше недели прожили без воды

Жители деревни Турлатово больше недели прожили без воды

Жители деревни Турлатово обратились в редакцию RZN.info с жалобой на перебои водоснабжения. Речь шла о частных домах на улицах Центральная и Совхозная. На момент обращения вода по этим адресам отсутствовала уже неделю.

По словам местных жителей, в прошлом году воды не было два месяца, а в «Водоканале» им сообщили, что с проблемой «ничего нельзя сделать».

«Сетовали на нехватку насосов и башен. Теперь есть и башни и насосы, но воды нет», — рассказали собеседники.

Также они обратили внимание на то, что после дождя напор воды в кране усиливается, но при высыхании земли она снова прекращает течь. Турлатовцы предположили, что «кто-то использует автоматическую систему полива», из-за которой они не могут воспользоваться питьевой водой, приготовить еду и постирать.

В пресс-службе регионального правительства рассказали, что для улучшения качества водоснабжения администрация муниципального района рассматривает вопрос строительства дополнительного водозаборного узла. Сроки реализации проекта пока не известны.

«В настоящее время прорабатываются возможные механизмы реализации проекта», — сообщили в пресс-службе.

Также для предупреждения дефицита воды принимаются меры, направленные на выявление потребителей, использующих для забора воды из системы дополнительные насосы, ликвидируются незаконные врезки в систему водоснабжения.

По всем вопросам водоснабжения жители деревни Турлатово могут обращаться в местную администрацию.


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